Vrijdag begint onstuimig met harde wind; in het weekend droog en af en toe zon

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Groningen moet ook vrijdagochtend en in het begin van de middag rekening houden met buien, mogelijk met hagel en met harde windstoten. Daarna klaart het op en blijft het de rest van het weekend zo goed als droog.

Voor de buien van de vrijdagochtend en -middag heeft het KNMI opnieuw de weerswaarschuwing ‘code geel’ afgegeven. Tegen de ochtend krijgt met name het kustgebied te maken met zware windstoten van 75-80 km/uur, opnieuw uit een west- tot noordwestelijke richting. Maar in de eerste helft van vrijdagmiddag verdwijnen de zware windstoten en trekken de buien in de middag en avond langzaam weg. Maximumtemperaturen lopen vrijdag op tot 11 graden.

Na een rustige vrijdagnacht kan er in op de zaterdagochtend mist ontstaan. De zon heeft in eerste instantie mogelijk nog moeite om de wolken weg krijgen en met een krachtige noordwestenwind loopt de temperatuur opnieuw niet verder op dan 13 graden. Later op de zaterdagmiddag krijgt de zon waarschijnlijk meer kans. De zondag wordt rustiger dan de zaterdag en de zon komt na het middaguur waarschijnlijk vaker tevoorschijn. Het wordt maximaal twaalf graden.

Na het weekend neemt de bewolking echter weer toe en is er opnieuw kans op een bui. Na een piek in de buienactiviteit op woensdag, wordt het naar alle waarschijnlijkheid iets rustiger en warmer.