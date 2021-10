Voorbereidingen Sint Martinuslampionnenwedstrijd in volle gang

nieuws

Diverse bieten worden woensdagavond al uitgehold. Foto: Volksvermaken Groningen

Op de Vismarkt worden zaterdag door de Stichting Volksvermaken Groningen gratis voederbieten uitgedeeld voor de jaarlijkse Sint Martinuslampionnenwedstrijd. Woensdagavond wordt er al druk gewerkt aan de voorbereidende werkzaamheden.

“We zijn vanavond bezig met een klusje dat voor de kinderen best wel zwaar en moeilijk is”, vertelt Hein Bekenkamp van de organisatie. “We zijn hier onder een carport bezig met het uithollen van de voederbieten. We realiseren ons heel goed dat dit voor kinderen een lastige klus is, ook omdat ze het misschien nog wel nooit eerder gedaan hebben. Daarom helpen wij ze een beetje op weg. Vandaag hollen wij al diverse bieten uit, zodat deze zaterdag meegenomen kunnen worden.”

Vismarkt

De voederbieten worden zaterdag tussen 12.00 en 15.00 uur uitgedeeld op de Vismarkt. “Daarna is het aan de kinderen om de biet mooi te versieren. Ook daar gaan we ze zaterdag een beetje bij helpen want op de Vismarkt zullen er voorbeelden zijn van hoe je van een voederbiet een Sint Martinuslampion kunt maken.” En ook op deze website zijn diverse tips te vinden.

Prijzen

Met de zelfgemaakte lampionnen kunnen prijzen gewonnen worden. Op 10 november vindt de Sint Martinusoptocht plaats die om 16.30 uur start bij het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Vanaf daar gaat men naar de Martinikerk. Daarna worden de prijzen uitgereikt.