Voor misbruik veroordeelde ex-dansleraar uit Stad gaat in hoger beroep

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

De 38-jarige oud-dansschooleigenaar Khalid A. uit Groningen, die eind september tot zeven jaar cel werd veroordeeld voor het misbruiken van dertien jonge leerlingen, gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank.

De rechtbank bevestigt vrijdagmiddag dat de verdediging van A. hoger beroep heeft aangetekend tegen de uitspraak van de Groninger rechtbank. Wanneer de zaak zal dienen, kan de rechtbank niet zeggen.

A. werd op 24 september veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar. Daarnaast kreeg de oud-eigenaar van het Groningen Dance Center aan het Damsterdiep een beroepsverbod van vijf jaar opgelegd.

De dansleraar werd in september vorig jaar opgepakt, In totaal deden dertien meisjes een aanklacht tegen de dansschooleigenaar. Het merendeel van de slachtoffers is minderjarig. De ontucht zou onder meer hebben plaatsgevonden tijdens stretchoefeningen en massages. Tijdens oefeningen zou A. vaak een broek hebben gedragen met een gat in het kruis. De oud-dansleraar ontkent echter in alle toonaarden dat er sprake was van onvrijwillige seks.