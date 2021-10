Voor het eerst sinds achttien maanden weer Repair Café in Haren: “Iets andere opzet”

nieuws

Foto: google maps

Voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie wordt er op zaterdag 30 oktober weer een Repair Café in Haren gehouden. De organisatie laat weten dat de opzet wel een beetje veranderd is.

“We houden er rekening mee dat het coronavirus nog niet uitgeraasd is en dat het aantal infecties in de winter wellicht toe gaat nemen”, laat de organisatie weten. “Wie iets te repareren heeft wordt gevraagd een mail te sturen naar dit mailadress. Daarbij moet vermeld worden wat gerepareerd moet worden, liefst met merk en type van het apparaat, het defect en contactgegevens. Vervolgens wordt er door het Repair Café een tijdslot gegeven waarop het apparaat af kan worden gegeven. Hiermee voorkomen we dat er meerdere klanten tegelijkertijd zitten te wachten.” De klant wordt gebeld wanneer de reparatie klaar is.

Voor klanten die van ver komen, of die willen blijven om met de reparateur te kunnen overleggen, wordt een uitzondering gemaakt. “Mits zij dubbel zijn gevaccineerd en een QR-code kunnen laten zien, mogen klanten blijven.” Volgens het Repair Café zitten er een aantal voordelen aan de nieuwe opzet. Zo hoeven de gebruikelijke formulieren niet meer ingevuld te worden omdat alle informatie al gemaild is.

Het Repair Café vindt op zaterdag 30 oktober plaats tussen 10.15 en 12.30 uur in buurthuis de Mellenshorst aan de Waterhuizerweg in Haren.