Volgende week dinsdag opnieuw staking in UMCG; ‘Landelijke actie drie keer zo groot’

nieuws

Een staking van UMCG-personeel in 2018 - Foto: OOG Radio & Televisie

Volgende week dinsdag leggen de medewerkers van de acht universitaire ziekenhuizen in Nederland, waaronder het UMCG, voor de tweede keer dit jaar het werk neer voor een periode van 24 uur. Volgens vakbond FNV doen deze keer drie keer zoveel afdelingen mee aan de zondagsdienst als tijdens de staking van vorige maand.

Volgens de FNV zijn er, sinds de eerste landelijke actiedag, geen verbetervoorstellen ontvangen van werkgever NFU voor een nieuwe cao. “De NFU biedt een loonsverhoging onder de inflatiecorrectie en wil bovendien geen afspraken maken om de extreem hoge werkdruk aan te pakken”, zo stelt Elise Merlijn van de FNV. “Het is voor veel medewerkers onbegrijpelijk dat de NFU niet met een beter bod komt. De boosheid en daarmee de actiebereidheid onder het personeel is de afgelopen maand dan ook enorm gegroeid.”

Landelijk staking bij 279 afdelingen

In totaal draaien 279 afdelingen, verdeeld over de acht universitaire ziekenhuizen, een zondagsdienst. In Maastricht draait zelfs het hele ziekenhuis een zondagsdienst, omdat de impact op andere afdelingen te groot is om die door te laten draaien. Ook de landelijke vereniging van artsen in dienstverband en zorgvakbond FBZ sluiten zich nu aan bij de staking.

Welke afdelingen in het UMCG meedoen met de actie, en dus op 26 oktober dicht zijn of een zondagsdienst draaien, is nog niet bekend.

Applaus voor jezelf

Op 26 oktober om 12.05 uur applaudisseren de stakende medewerkers twee minuten voor zichzelf. “Bij gebrek aan waardering van hun eigen werkgever en met een knipoog naar maart 2020”, zo stelt de vakbond. “Iedereen die een hart voor de zorg heeft, is uitgenodigd om mee te klappen.