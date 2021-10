Volgend jaar lichte stijging bustarieven Groningen; sommige abonnementen worden goedkoper

nieuws

Foto: Andor Heij

Als het aan het dagelijks bestuur van het OV Bureau Groningen-Drenthe ligt, gaan de basisprijzen voor een reis met de bus in de provincie Groningen volgend jaar iets omhoog. Dat maakte het OV-Bureau deze week bekend.

Losse buskaartjes worden gemiddeld 2,2 procent duurder dan dit jaar, een prijsstijging die overeenkomt met de landelijke trend. Zo wordt een los kaartje voor een reis binnen twee zones of binnen de Stad ongeveer vijf cent duurder. Prijzen voor dagkaarten gaan gemiddeld met 25 cent omhoog. De kaartjes voor reizen van en naar een P+R locatie blijven gelijk in prijs (zes euro).

Reizen met een OV-Chipkaart krijgen een hogere basisprijs (twee cent meer) en gaan omhoog met vier cent per kilometer. De prijzen van abonnementen voor de bus gaan bijna allemaal met tien euro per maand omlaag. Ook wil het OV-Bureau aanpassingen doen in de tarieven voor sterabonnementen, waardoor dit in sommige gevallen goedkoper is dan een maandabonnement.

Het OV-Bureau wil een streep zetten door de voltarief-jaarabonnementen en de prijzen van voltarief maandabonnementen met 20 procent verlagen. In 2023 gaat het OV-Bureau met nieuwe manieren van betalen werken. Het jaarabonnement past daar niet bij en daarom wil het OV hier nu al mee stoppen, omdat dit anders zou gaan leiden tot restituties.

De prijzen moeten nog definitief worden vastgesteld. Dat gaat op 25 november gebeuren. Een volledig overzicht van de prijswijzigingen is hier te vinden.