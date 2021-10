Voedselbank zoekt weer donateurs voor sinterklaascadeautjes

nieuws

Om ook de kinderen in de allerarmste gezinnen van Groningen een onvergetelijk sinterklaasfeest te bezorgen, zamelt de Voedselbank Stad Groningen via een online doneeractie geld in voor cadeautjes.

Het coronavirus gooide vorig jaar roet in het eten bij het grote sinterklaasfeest. Maar de Voedselbank hoopt dat een groot kinderfeest dit jaar wel weer mogelijk is. Zo’n 150 kinderen doen op 28 november aanstaande mee aan het door de Voedselbank georganiseerde sinterklaasfeest.

Via deze online donatie-actie kan geld overgemaakt worden, zodat de organisatie cadeautjes kopen kan. Ook kunnen de kinderen hun schoentje zetten bij de Voedselbank. De Sint gaat deze voor 19 november met een cadeautje vullen.