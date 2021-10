Viroloog UMCG: ‘Weinig zorgen over nieuwe variant, wel over slechte controles en los gedrag’

nieuws

Voor Bert Niesters, viroloog in het UMCG, is de besmettelijkere coronavariant uit het Verenigd Koninkrijk niet het meest problematische coronavraagstuk in deze periode. De oprukkende griep, gebrekkige QR-code controles, losbandig gedrag en de snel stijgende besmettingsaantallen wel, zo laat Niesters donderdag optekenen in het Dagblad van het Noorden.

Niesters stelt dat de nieuwe variant zo’n 15 procent besmettelijker is, niets verbazingwekkends. “Virussen muteren nu eemaal”, zo stelt Niesters. De viroloog denkt dat het ook met deze nieuwe variant van het coronavirus, met de letterreeks AY.4.2 als naam, wel mee gaat vallen.

Volgens Niesters zijn echter gebrekkige controles op de QR-codes een groter probleem. De viroloog stelt dat het Ministerie van Volksgezondheid zo snel mogelijke moet zorgen dat positief geteste mensen hun QR-code kwijtraken. Ook het gebrek aan afstand houden en het veelal stoppen met thuiswerken zint Niesters niet. Daarnaast stelt de viroloog te vrezen voor nieuwe drukte op de IC’s en andere zorgafdelingen, waardoor het personeel opnieuw wordt overbelast en uitgestelde operaties niet kunnen worden ingehaald.