Vindicat haalt bij Marathon van Amsterdam 114.000 euro op voor onderzoek alvleesklierkanker

De uitreiking van de cheque door de organisatie van de 'Mutua Marathon'. Foto: Vindicat / ingezonden

Leden van studentenvereniging Vindicat hebben zondag bij de Marathon van Amsterdam ruim 114.000 euro opgehaald. Het geld gaat gebruikt worden om onderzoek te doen naar alvleesklierkanker.

“Het is waanzinnig”, reageert Senatus Rectrix Sanne Veken van Vindicat. “We hebben net de prijsuitreiking gehad en daar bleek dat we 114.835 euro hebben opgehaald. Ik ben echt sprakeloos. We hadden van tevoren het doel gesteld op 100.000 euro, en daar zijn we flink overheen gegaan. Echt geweldig.”

“Roze golf”

De Marathon van Amsterdam werd voor de 45ste keer gehouden. De start en finish vonden plaats in het Olympisch Stadion. Het parcours volgde een deel van de route van de Olympische Spelen in 1928. “Je kunt spreken van een roze golf”, vertelt Veken enthousiast. “Onze vereniging deed met 350 leden mee. Die hadden allemaal een roze T-shirt aan. Acht leden hebben de volledige marathon van 42 kilometer gelopen. Het andere deel, inclusief oud-leden van onze vereniging, liepen de halve marathon van 21 kilometer.” Behalve de deelnemers was er ook veel publiek. “Veel oud-leden van onze vereniging, die werkzaam en woonachtig zijn in de Randstad, hadden een plekje langs de route uitgezocht. Er werd dan ook volop aangemoedigd.”

Alvleesklierkanker

Volgens Veken hebben alle Vindicat-leden de finish gehaald. “Er is de afgelopen periode ook ontzettend hard getraind. Door de leden is er veel tijd gestoken in een zo’n optimale voorbereiding. Echt fantastisch.” Het geld dat opgehaald is gaat naar het Koningin Wilhelmina Fonds. Dit jaar is de opbrengst voor onderzoek naar alvleesklierkanker. Doel van het onderzoek is alvleeskliertumoren gevoeliger te maken voor het afweersysteem.