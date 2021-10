Vindicat geschrokken van berichtgeving rond ongeregeldheden Kardinge

nieuws

Foto: Erick Bakker

Het bestuur van studentenvereniging Vindicat zegt geschrokken te zijn van de berichtgeving rond de ongeregeldheden na afloop van een door Vindicat georganiseerd feest bij het Zilvermeer. De vereniging laat dit weten in een schriftelijke reactie.

“We hebben direct contact opgenomen met de organisatoren van het feest, de gemeente Groningen, de busmaatschappij en de politie om te achterhalen wat er precies is voorgevallen”, schrijft Vindicat. “Voor zover we het nu kunnen overzien, zijn de vergunningen voor het feest in orde geweest, was er op de feestlocatie voldoende beveiliging en zijn de juiste procedures gevolgd. Dat er buiten de feestlocatie desondanks ongeregeldheden zijn ontstaan, heeft er vermoedelijk mee te maken dat er door het slechte weer veel meer feestgangers met de bus huiswaarts wilden keren dan vooraf was voorzien, met opstoppingen bij de bussen tot gevolg, wat in enkele situaties tot wangedrag heeft geleid.”

Vindicat: “Dergelijk gedrag wordt niet geaccepteerd”

“Het spreekt voor zich dat Vindicat iedere vorm van vernieling en geweldpleging ten zeerste afkeurt. Dit geldt binnen de muren van onze sociëteit, maar uiteraard ook daarbuiten. Natuurlijk zullen we de politie waar mogelijk ondersteunen om te kunnen achterhalen wie voor de gisteravond toegebrachte schades en ontstane overlast verantwoordelijk zijn. Als inderdaad blijkt dat leden van onze vereniging daarbij betrokken zijn geweest dan zullen wij hiervoor maatregelen treffen. Dergelijk gedrag wordt niet geaccepteerd binnen onze vereniging.”

Buitenspelen

Bij het Zilvermeer vond vrijdagmiddag en -avond het feest ‘Buitenspelen’ plaats. Vervoersbedrijf Qbuzz liet zaterdagmiddag weten dat het door Vindicat gevraagd was om extra bussen in te zetten. In de avond werd het echter geconfronteerd met veel meer reizigers dan de 700 waar in de voorbereiding over was gesproken. Het gevolg was dat feestgangers de reguliere buslijnen bestormden. In deze bussen werd alcohol gedronken, werden sigaretten opgestoken, werden noodhamers losgetrokken en werden noodknoppen ingedrukt. Buschauffeurs en overige reizigers voelden zich zo geïntimideerd dat ze de hulp van de politie inriepen. Uiteindelijk werd er niemand aangehouden

Gemeenteraad

De Groningse gemeenteraad heeft zaterdag verbolgen gereageerd. De Stadspartij heeft samen met de SP, de Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid de aanvraag ingediend voor een extra gemeenteraadsvergadering. In deze vergadering wordt burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen met een motie opgeroepen om zich uit te spreken over de situatie.