Vindicat behoudt accreditatie: “Externe partij inschakelen die ons gaat helpen”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Studentenvereniging Vindicat behoudt haar accreditatie. Wel moet de vereniging verbeterpunten uit het vorige accreditatieproces sneller aanpakken. Dat is het resultaat van een gesprek maandagmiddag met de onderwijsinstellingen.

Aanleiding van het gesprek was het Kardinge-incident van vorige week. Na afloop van een feest bij het Zilvermeer, toog een grote groep feestgangers richting de bushalte bij Kardinge. De aangevraagde bussen bleken lang niet genoeg om alle feestvierders te vervoeren. Buschauffeurs en overige reizigers werden daarnaast geconfronteerd met feestgangers die geen mondkapje droegen, alcohol in de bussen dronken, noodhamers verwijderden en noodknoppen indrukten.

Goed gesprek

“Het is een prettig gesprek geweest dat in goede harmonie is verlopen”, laat Senatus Rectrix Sanne Veken van Vindicat weten. “We zijn blij dat we onze accreditatie behouden. Daarnaast zijn we ook blij dat er een nieuw accreditatiesysteem in Groningen wordt ingesteld.” In dit nieuwe accreditatiesysteem gaan verenigingen elkaar visiteren in plaats van dat een commissie dit doet. “Hiermee ontstaat een duurzame langdurige relatie met een continue factor.”

Hiërarchie en drankcultuur

In het gesprek werd wel aangegeven dat de verbeterpunten die in het accreditatierapport vermeld staan, versneld moeten worden uitgevoerd. Daarbij gaat het over de hiërarchie en de drankcultuur. “Waar we als vereniging tegen aan lopen zijn de bestuurswisselingen. Een bestuur stelt een veranderproces in, maar in september weet je dat er een nieuw bestuur aan gaat treden. Daarom willen we een externe partij inschakelen die ons hierbij gaat helpen.” De vereniging denkt aan een externe begeleider die de cultuurverandering gaat begeleiden.

Op de vraag of het stokje overnemen van het vorige bestuur lastig is: “Om een functie in de senaat te krijgen moet je solliciteren. Vaak is in februari duidelijk hoe het nieuwe bestuur er uit komt te zien. Vanaf dat moment loop je mee met het huidige bestuur, en ben je ook aanwezig bij belangrijke vergaderingen. In de zomer is er dan een inwerkperiode met een overdrachtsdocument. En dat is een hele hoop informatie.”

Komende woensdag spreekt de Groningse gemeenteraad in een interpellatiedebat over de situatie bij Vindicat.