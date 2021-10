Vijftien miljoen subsidie uit Brussel voor bedrijf achter hyperloop-testbaan bij Groningen

nieuws

Foto: Hardt Hyperloop

Hardt Hyperloop, het bedrijf dat werkt aan de ontwikkeling van een hyperloop-testcentrum ten oosten van de stad Groningen, heeft een subsidie van vijftien miljoen euro binnengesleept vanuit de Europese Unie. Dat maakte het European Innovation Council donderdagmiddag bekend.

Het Nederlandse bedrijf is één van de 65 ‘start-up’ bedrijven in Europa die geld krijgen van de EU. De vijftien miljoen euro voor Hardt Hyperloop komt uit een subsidiepot van in totaal 363 miljoen euro.

“Het is geweldig om nu het vertrouwen van de Europese Commissie te hebben gewonnen”, zo stelt Tim Houter, mede-oprichter van Hardt. “Deze steun zal helpen om de ontwikkeling van een Europees hyperloop-netwerk te versnellen. Nu ook Brussel meedoet, is er draagvlak op alle niveaus: regionaal, nationaal en continentaal.”

45 miljoen in de pot door overheden

Inmiddels staat de euro-teller voor de ontwikkeling van de hyperloop op 45 miljoen euro. Naast de Rijksbijdrage (4,5 miljoen euro) wordt het project gefinancierd door grote bedrijven (22,5 miljoen euro) en de Provincie Groningen (3 miljoen euro).

De organisaties in het Hyperloop Development Program willen de komende drie jaar tests en onderzoek gaan doen naar het vervoermiddel, ten oosten van de stad Groningen. Het European Hyperloop Center krijgt een laboratorium en een testbaan van 3 kilometer. De bouw van de testbaan begint waarschijnlijk volgend najaar. In 2022 moeten de eerste tests uitgevoerd kunnen worden.