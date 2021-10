Vijftien ‘buddy’s’ staan klaar om Groningers uit armoede te helpen

nieuws

De eerste vijftien buddy’s van het project Kansrijk Groningen kregen donderdagmiddag hun certificaat van de Buddy Academie. Door de uitbouw van het project naar meer wijken, zijn meer goed opgeleide buddy’s nodig in de Stad.

De vijftien buddy’s kregen hun certificaat uitgereikt door wethouder Isabelle Diks. Elke buddy heeft, naast een professionele achtergrond, ervaring met leven in armoede. De buddy’s hebben een intensief trainings-programma gevolgd, om deelnemers te begeleiden die uit de armoede willen, uit de bijstand willen komen, financieel onafhankelijk willen zijn en de regie op hun leven terugkrijgen via opleiding en/of werk.

Het project Kansrijk Oost startte twee jaar geleden in de wijken Beijum en Lewenborg, als pilot voor minima-huishoudens. Sinds januari 2021 zijn ook in Selwerd en De Wijert zusterprojecten gestart. Nieuwe buddy’s zijn dus hard nodig. Ze gaan daarom binnenkort nauw samen met de WIJ-teams, de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente, de GKB en allerlei partijen in de wijken.

Kansrijk Oost is onderdeel van de Wijkvernieuwing Beijum en Lewenborg. Het Nationaal Programma Groningen en de gemeente Groningen financieren het project. Kansrijk Selwerd is onderdeel van de Wijkvernieuwing Selwerd en Kansrijk Zuid is onderdeel van de Wijkvernieuwing De Wijert.