Vijf auto’s betrokken bij verkeersongeluk westelijke ringweg, weg weer open

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagmiddag op de westelijke ringweg zijn vijf auto’s op elkaar gebotst. Dat meldt incidentenfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 15.35 uur op het weggedeelte vanaf Martiniplaza richting Reitdiep. “Het gaat om een ongeluk waarbij vijf auto’s met elkaar in botsing zijn gekomen”, vertelt Ten Cate. “De weg is volledig dicht.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ambulanciers hebben zeker twee personen gecontroleerd op verwondingen, één persoon is overgebracht naar het ziekenhuis.”

Twee auto’s zijn door een bergingsbedrijf weggesleept. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Rond 16.30 uur werd de weg weer opengesteld voor het verkeer.