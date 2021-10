“Vierhonderd studenten hebben nog altijd geen permanente woonplek, erg zorgelijk”

nieuws

Foto: Jacob de Vries

Een maand na de start van het Academisch Jaar hebben in Groningen nog altijd vierhonderd studenten geen permanente woonplek. Shelter Our Students noemt de situatie zorgelijk.

“Wat we op dit moment weten is dat er nu tweehonderd studenten in de noodopvang zitten”, vertelt woordvoerder Marinus Jongman van Shelter Our Students. “Nog eens tweehonderd studenten hebben via Shelter Our Students onderdak gekregen, en we weten dat er nog een groep in bijvoorbeeld hostels en hotels zitten. En dan is er nog een groep waarvan wij niet weten waar ze zijn. Wij hebben ze niet meer op de radar. Bij Shelter Our Students hebben we achthonderd aanmeldingen binnengekregen van studenten die geen woonruimte kon vinden. Van hen hebben we er 250 kunnen helpen. Maar waar de rest is?”

Onduidelijk hoe groot het probleem is

Jongman weet daarom niet precies hoe groot het probleem is. “Het mooie is dat er op de noodopvangplekken her en der wat ruimte beschikbaar komt. Dus als zich nu mensen melden dan kunnen we zeggen, ga maar naar de noodopvang. Maar hoe groot is het probleem precies? Hebben we honderd studenten niet op de radar? Of zijn het vijfhonderd? En waar zijn deze studenten? Zijn ze terug naar huis gegaan? Verblijven ze elders?”

Extra handen

De woordvoerder is blij dat er vanaf deze week meer mankracht beschikbaar komt om een beeld te vormen. “We hebben extra handen gekregen van de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool in de vorm van mensen die contact op kunnen nemen met de studenten die zich bij ons hebben aangemeld. Doordat wij het heel druk hebben, zijn wij daar niet aan toe gekomen. Deze medewerkers gaan actief in kaart brengen hoe de situatie is, hoe het er voor staat en hoe groot het probleem precies is.”

Situatie is enorm triest

De gemeente Groningen beslist deze week of de noodopvang verlengd wordt. “Ons standpunt is duidelijk, er is verlenging nodig. En laten we ook eerlijk zijn. De hele situatie is enorm triest. Er is een grote groep studenten die in onzekerheid zit, terwijl het studiejaar al een maand onderweg is. Er zijn studenten die nog altijd op een zaal slapen, samen met tientallen andere studenten. Een zaal waar ook gestudeerd moet worden. We zijn er nog niet, en eerlijk gezegd hebben we geen idee wanneer dit probleem opgelost is. Duidelijk is ook dat het volgend jaar echt beter moet.”