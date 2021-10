Vervoerder Qbuzz en Vindicat gaan maandag in gesprek over Kardinge-incident

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Vervoersbedrijf Qbuzz gaat maandag in gesprek met studentenvereniging Vindicat. Dat laat het bedrijf aan verschillende media weten. Aanleiding is het incident vrijdagavond op Kardinge.

Vrijdagmiddag en -avond werd er door de studentenvereniging een feest georganiseerd bij het Zilvermeer, nabij Kardinge. Qbuzz liet zaterdag weten dat het gevraagd was om extra bussen in te zetten om feestvierders van en naar de locatie te brengen. Toen het feest echter rond 23.00 uur was afgelopen kwamen er veel meer feestgangers richting de bussen, dan waar afspraken over waren gemaakt. Gevolg was dat reguliere buslijnen bestormd werden, waar vervolgens intimiderend gedrag werd vertoond. Er werd alcohol gedronken, er werden sigaretten opgestoken, noodhamers werden verwijderd en noodknoppen werden ingedrukt. Buschauffeurs en overige reizigers voelden zich ook zo bedreigd dat de hulp van de politie werd ingeroepen. Uiteindelijk werd er niemand aangehouden.

Gesprek aangaan is belangrijk

Een woordvoerder van Qbuzz liet zaterdag weten dat de materiële schade op het eerste oog mee lijkt te vallen, maar dat de immateriële schade groter is. Chauffeurs hebben aangegeven geschrokken te zijn, en dat zij zich bedreigd voelden. Volgens de vervoersmaatschappij heeft de studentenvereniging zaterdag contact opgenomen en excuses gemaakt. Er is afgesproken om maandagmiddag met elkaar om tafel te gaan zitten. Er zal dan besproken gaan worden waarom het zo gegaan is, en hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Het is nog onbekend of Qbuzz aangifte gaat doen. Het bedrijf laat weten dat het gesprek aangaan voor hen belangrijker is, om daarmee duidelijk te kunnen maken wat de impact van zulk gedrag is.

Extra gemeenteraad

Vindicat liet zaterdag publiekelijk weten geschrokken te zijn van de ongeregeldheden. Het heeft aangegeven volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek naar de toedracht. Verschillende politieke partijen willen dat de Groningse gemeenteraad woensdag op een extra raadsvergadering bijeen komt om te gaan praten over de situatie. Door middel van een motie willen ze dat burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen zich duidelijk uit gaat spreken.