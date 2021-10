Versterkingsaanpak woningen oostelijke stadswijken gestart

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De Nationaal Coördinator Groningen is deze week gestart met de opname van de eerste groep huizen in de oostelijke stadswijken. De huizen gaan onderzocht worden om te kijken of ze veilig zijn bij zware aardbevingen.

De gemeente Groningen meldt dat er in de stad ongeveer 1.500 woningen van particuliere eigenaren in de lokale versterkingsaanpak staan. Dit betekent dat deze huizen onderzocht worden om te beoordelen of ze veilig zijn, of dat de woningen versterkt moeten worden. “De huishoudens waar het om gaat ontvangen eerst een aankondiging”, meldt de gemeente. “Tussen half oktober en half december volgt een brief van de NCG over de datum waarop een ingenieursbureau langskomt voor de opname. Er wordt gewerkt per straat of gebied.”

De opnames worden uitgevoerd met behulp van de zogenaamde typologieaanpak. Met deze aanpak wordt dezelfde soort gebouwen op dezelfde manier beoordeeld. De aanpak van de huizen die nu nog niet aan de beurt zijn, volgt volgend jaar. Voor 1 mei 2022 moet hier meer duidelijkheid over zijn.