‘Versoepel regels samenwonende bijstandsgerechtigden’

Foto via Pixabay

De gemeenteraadsfractie van de SP vraagt het college van burgemeester en wethouders om de regels voor samenwonen voor bijstandsgerechtigden te versoepelen. Het is een idee dat is overgewaaid uit de gemeente Tilburg. De Volkskrant meldt in de krant van woensdag 20 oktober dat de gemeente Tilburg is een proef gestart met bijstandsgerechtigden. “Zij mogen een halfjaar samenwonen zonder dat het invloed heeft op hun uitkering. Het moet voorkomen dat mensen in de bijstand uit angst voor sancties geen relaties meer aangaan.”

Op dit moment is het zo dat mensen in de bijstand in de problemen kunnen komen als zij te veel bij elkaar verblijven omdat dan regels voor een gezamenlijk huishouden worden toegepast, stelt de SP. Ook de handhaving is volgens de Socialistische Partij niet helder, wat zorgt voor onzekerheid en spanning bij bijstandsgerechtigden. Ook vindt de partij dat de handhaving gebaseerd is op wantrouwen en een dure tijdrovende bezigheid waar zij de nut en noodzaak niet helemaal van in zien.

De SP wil weten hoe het college van B&W kijkt naar hoe het momenteel gesteld is in Groningen als het gaat over het over samenwonende bijstandsgerechtigden en of dat niet beter kan. Daarnaast vraagt de partij het college of de regels voor het samenwonen versoepeld kunnen worden en ook om daarmee samen op te trekken met Tilburg, waar de proef dus al is gestart.