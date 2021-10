UMCG-viroloog: ‘Verschil in maatregelen ongevaccineerden goed voor te stellen’

De overheid moet drastische maatregelen nemen om het Covid-19 virus in te dammen. Dat stelt microbioloog Bert Niesters van het UMCG.



De Covid-19 cijfers zijn de afgelopen tijd enorm gestegen, waardoor de IC’s weer langzaam vol stromen en de druk op de zorg toeneemt. Om deze cijfers naar beneden te krijgen dienen er weer meer maatregelen te worden ingevoerd.

“We moeten ons realiseren dat Covid-19 een aangifteplichtige ziekte is, type A. Daarbij is de overheid verplicht om de bevolking te beschermen. Dit betekent ook dat de overheid hele drastische maatregelen kan nemen om ervoor te zorgen dat het virus geen kwetsbare groepen bereikt”, aldus Niesters.

Voorbeelden van dit soort maatregelen kunnen zijn dat je straks ook de Corona QR-code nodig hebt om naar het werk te gaan. Daarnaast kan het zelfs mogelijk zijn om ongevaccineerden andere maatregelen op te leggen, dan al reeds gevaccineerden. Niesters geeft verder aan dat het nog wel even zal duren voordat we volledig van Covid-19 af zijn. Volgens Niesters kan het nog wel vijf á tien jaar duren voordat ‘we in harmonie samenleven met het virus’.