Verpleegkundigen ontspannen met VR-bril

Foto: Pixabay

Verpleegkundigen ervaren 40 procent minder stress als ze tijdens hun dienst enige tijd een VR-bril dragen. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeker Catheleine van Driel van het UMCG.

Tijdens de coronapandemie was de druk op verpleegkundigen groot. Om hier iets aan te doen, konden IC-verpleegkundigen in het UMCG gebruik maken van virtual reality ontspanning oftewel Vrelax. Uit eerder onderzoek kwam al naar voren dat het gebruik van zo’n VR-bril bij mensen met een depressie of psychische stoornis kan zorgen voor een verbetering van hun toestand.

De app bestaat uit tientallen ontspannende en interactieve natuuromgevingen. Van zwemmen met dolfijnen en ontspannen op het strand of in het bos tot meedoen met een klankschalensessie. Reacties van gebruikers waren: “Alsof je echt even helemaal weg bent op vakantie” en “het zet je weer in je kracht”.

Verpleegkundigen konden de VR-bril tijdens hun dienst in een speciale relaxruimte gebruiken, met daarbij het advies om dit minimaal 10 minuten te doen. Ondanks de werkdruk heeft meer dan een kwart van alle IC-verpleegkundigen de VR-bril ten minste één keer gebruikt.

‘Met de resultaten van dit onderzoek hopen we een stimulans te geven aan bredere inzet van initiatieven zoals Vrelax in de gezondheidszorg. Hier kunnen patiënten, maar zeker ook collega’s van profiteren’, zegt onderzoeker Catheleine van Driel.