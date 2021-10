Verkeerslichten Ring-West bij Concourslaan langer op rood

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

De provincie Groningen heeft de verkeerslichten op de kruising van de westelijke ringweg met de Concourslaan en de Leonard Sprengerlaan aangepast. Het verkeer moet daardoor langer voor rode stoplichten wachten.

Volgens Groningen Bereikbaar is de maatregel, die halverwege september al stilzwijgend werd doorgevoerd, bedoeld om het verkeer vanaf de Laan Corpus den Hoorn meer ruimte te geven om in te voegen op het Vrijheidsplein. “Door het verkeer op de westelijke ringweg korte tijd tegen te houden, heeft het verkeer vanaf de rotondes bij Laan Corpus den Hoorn meer ruimte om in te voegen op het Vrijheidsplein”, zo laat Groningen Bereikbaar dinsdagochtend weten.

Ook moet de maatregel ervoor zorgen dat fietsers bij de rotondes Laan Corpus den Hoorn meer ruimte om over te steken. Lange rijen langzaam rijdende auto zorgden daar voor moeilijkheden voor de fietsers.