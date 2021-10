Verdacht pakketje in brievenbus blijkt door melder zelf besteld te zijn

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten moesten vrijdagavond in actie komen vanwege een verdacht pakketje dat was aangetroffen. Dat meldt de politie op haar Instagram-pagina.

Agenten melden dat het pakketje door de melder was aangetroffen in de brievenbus. Omdat hij het niet vertrouwde had hij de hulpdiensten ingeschakeld. Om het gevaar te beoordelen werd er door de politiemensen met een deskundige blik in de brievenbus gekeken. Al snel bleek dat er niets aan de hand was. Het pakketje bleek door de melder zelf besteld te zijn.

De agenten zijn daarop weer verder gegaan met hun surveillance.