Verdacht pakketje bij Jumbo Beren blijkt loos alarm; geen gevaar voor de omgeving (update)

nieuws

Foto: 112 Groningen

De omgeving van de Jumbo-supermarkt aan de Beren in Groningen werd donderdagavond afgezet. De politie kwam met veel eenheden ter plaatse om te zoeken naar een verdacht pakketje, maar er werd niets verdachts aangetroffen.

De hulpdiensten kwamen in groten getale naar de Beren om de omgeving af te zetten en het pakketje te onderzoeken. Volgens een woordvoerder van de politie is er echter niks verdachts aangetroffen en was er geen gevaar voor de omgeving.

Na een uur werd de afzetting dan ook weer weggehaald en vertrokken de meeste agenten weer. Er werden geen woningen ontruimd.

Foto: 112 Groningen