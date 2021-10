Verbouw Selwerd I nadert voltooiing en gaat Cornus heten

nieuws

Foto Andor Heij. Studentenflat Cornus, voorheen Selwerd I.

De verbouw van de studentenflat aan de Kornoeljestraat, die vroeger door het leven ging als Selwerd I, nadert de voltooiing. Het gebouw gaat ‘Cornus’ heten.

Volgens een laatste update van woningbouwvereniging Lefier gaat de verbouw iets sneller dan verwacht. De flat met 321 wooneenheden wordt in december opgeleverd.

De flat is aardbevingbestendig en is gasloos. De energie wordt duurzaam opgewekt en dat gaat via WarmteStad.

De kamers zijn vergroot van 12 m2 naar 19m2. De eenheden hebben een eigen WC en douche. De keuken moet wel met enkele andere bewoners gedeeld worden.

Lefier knapte eerder de twee andere studentenflats in Selwerd op.