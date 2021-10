Velocitas en HFC’15 koploper, Mamio wint

sport

Foo Andor Heij: Helpman - Groen Geel

In de zaterdag derde klasse C is het dringen bovenin. Velocitas, HFC’15 en Be Quick 1887 deden goede zaken, Groen Geel en Omlandia verloren.

Door Martijn Minnema

Velocitas boekte een 0-5 zege in de derby bij Helpman, Quinn Mekel maakte er drie, Sam Wormmeester twee. Velo deelt de koppositie onder meer met HFC’15 wat thuis met 4-1 van Glimmen won. Groen Geel verloor uit bij FC Zuidlaren met 5-3, na een 4-0 achterstand bij rust, en valt weg uit de kopgroep. Be Quick 1887 won na twee nederlagen weer eens, Omlandia ging op de Esserberg met 2-0 onderuit.

Onserin verloren Helpman en Stadspark allebei met ruime cijfers waardoor ze op 3 punten blijven staan.

4C

In de vierde klasse boekte Mamio een 3-2 zege op ONR, Mamio staat tweede met 9 uit 4. Lycurgus bleef in Appingedam bij bij DVC op 1-1 steken en staat vierde.

Amicitia VMC verloor thuis met 0-6 van Niekerk en blijft in de onderste regionen staan.

5D

In de vijfde klasse bleef VVK in het spoor van de koploper door uit bij Groninger Boys met 0-3 te winnen. Tim van der Molen scoorde twee keer.