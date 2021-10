Veel animo voor eerste Repair Café Haren in achttien: “We werken met een wachtlijst”

nieuws

Foto: google maps

De eerste editie van het Repair Café Haren, sinds de uitbraak van het coronavirus in ons land, is een groot succes geworden. Het succes is ook zo groot dat men is gaan werken met een wachtlijst.

“De belangstelling is overweldigend”, laat een woordvoerder van het Repair Café weten. “We hebben heel veel respons gekregen. Eigenlijk is dat ontstaan na media-aandacht. Mensen hebben de artikelen gelezen en hebben vervolgens contact met ons opgenomen. We werken door alle respons nu ook met een wachtlijst. Daarom zitten we bij onze volgende editie, op 27 november, al bijna helemaal vol. We hebben nog maar een aantal tijdsloten over. Hoe de populariteit te verklaren is? Het Repair Café in Stad is nog gesloten, en veel andere alternatieven zijn er niet.”

Bandrecorder

Het Repair Café, dat plaatsvond in buurthuis de Mellenshorst, ontving zaterdag tien mensen. “We hebben vooral oude elektrische apparatuur gerepareerd. We werden onder andere bezocht door een 92-jarige meneer die een bandrecorder wilde laten repareren. Hij wilde op de bandrecorder zijn levensverhaal gaan opnemen, maar het apparaat bleek stuk. We hebben er met drie monteurs naar gekeken, en het lukte om het apparaat weer aan de praat te krijgen. De man is heel blij naar huis gegaan.”

Elektrische apparatuur

Ook werd een 40 jaar oud tosti-ijzer gerepareerd en werd een oude citroenpers nieuw leven ingeblazen. “Oude apparatuur is vaak heel goed te repareren. In tegenstelling tot elektrische apparatuur van vandaag de dag, dat lukt bijna niet, of is bijna onmogelijk door de manier waarop het nu gefabriceerd wordt.”

Corona

Om het Repair Café veilig te kunnen organiseren werden er een aantal maatregelen genomen. Zo moesten mensen zich via de e-mail aanmelden waarop men een tijdslot kreeg toegestuurd. Hiermee voorkwam het Repair Café dat er meerdere mensen tegelijkertijd aanwezig waren. “De bedoeling is dat we het bij de volgende keer ook op deze manier gaan organiseren. Of de persconferentie van het kabinet van dinsdag ook roet in het eten kan gooien? Ik hoop het niet. We proberen het al zo veilig mogelijk te organiseren.”

De volgende editie van het Repair Café vindt plaats op 27 november.