Vastgoedmanager: ‘In de huursector wordt nu ook al overboden’

Dat er flink wordt overboden op koopwoningen is tegenwoordig wel bekend maar dit schijnt in de huursector nu ook een probleem te worden. Toekomstige huurders bieden meer dan de gevraagde huurprijs om toch dat droom appartement te bemachtigen.

‘Dit kan echt een probleem worden.’ vertelt Reinout Trip, vastgoedmanager bij Tuitman Vastgoed aan de Turfsingel. ‘Ik denk dat het zo één a twee keer per week gebeurd dat mensen vragen of ze meer kans hebben op een huurwoning wanneer ze meer geld bieden. Wij doen dat niet, bij ons krijgt iedereen dezelfde kans en we berekenen de huurprijs marktconform.’

Trip herkent een bepaald type prijsklasse waarin veel overboden wordt: ‘Als je kijkt naar de Groningse markt gaat het om huizen met een huurprijs rond de 1000/1100.- per maand. Een hele grote groep mensen zoekt voor deze prijs een huis.’

Sommige makelaars gaan wel in op het overbieden en dat kan nog wel eens problematisch zijn voor de huursector. Mensen met een laag inkomen kunnen hierdoor getroffen worden maar daarna zijn mensen met een hoger inkomen ook aan de beurt. ‘Als iedereen het gaat doen, moet iedereen ook meedoen. Daarom is belangrijk om marktconform te handelen zodat dit probleem niet groter gaat worden.’ legt Trip uit.