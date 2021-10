Vaste vergoeding voor eerste bevingsschade komt pas vanaf 1 november

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De vaste vergoeding van 5.000 euro voor mensen die een eerste aardbevingsschade melden bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen is met enkele maanden vertraagd.

De start op 1 november is later dan gepland. In eerste instantie zou het bedrag vanaf september worden uitgekeerd. Volgens het IMG is er vanwege beperkte it-capaciteit meer tijd nodig voor de voorbereiding dan verwacht. Mensen van wie de schade momenteel in behandeling is, moeten nog een maand langer wachten.

Mensen die kiezen voor deze vergoeding krijgen geen deskundige over de vloer en er is ook geen adviesrapport met beoordeling van de schade nodig. Het is bedoeld voor eenvoudige, kleine schades en biedt naar schatting voor 100 duizend adressen een oplossing. Het gaat dan om meldingen op die adressen waar nog niet eerder een schademelding heeft plaatsgevonden.