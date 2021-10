Vanwege coronamaatregelen bij Woltersum vertrokken trainer Bouwman heeft nieuwe club

sport

Foto Andor Heij

Ronald Bouwman, de trainer die onlangs vertrok bij Woltersum vanwege de coronamaatregelen, heeft een nieuwe club gevonden. Bouwman gaat aan de slag bij zaterdag vijfdeklasser Ezinge.

Bouwman stapte op bij Woltersum toen hij in de kantine, die ook het dorpshuis van Woltersum is, zijn QR-code moest laten zien. Bouwman weigerde dat. De inwoner van Ten Boer is niet gevaccineerd en wil zich ook niet steeds laten testen. Bouwman is niet tegen een vaccinatie, maar hij vindt wel dat de QR-code een tweedeling in de maatschappij veroorzaakt.

“Bij Ezinge is het niet minder streng”, aldus Bouwman. “Maar ik heb er met het bestuur open en duidelijk over gesproken. We willen allemaal geen tweedeling en daar werd ik van overtuigd. Maar misschien moet ik het ook gaan accepteren als het allemaal toch weer strenger wordt”. Dan blijft de vraag waarom dat niet bij Woltersum kon. “Dat is eigenlijk mijn club, daar had ik meer coulance van verwacht”, aldus Bouwman.

Bouwman zat zaterdag al op de bank bij Ezinge: “Gelukkig ben ik weer onder de pannen, want ik wilde mijn hobby toch niet missen”.