Vanaf woensdag uitnodiging derde coronaprik voor mensen met ernstige afweerstoornis

Foto Wouter Holsappel. Corona, inenting,vaccinatie

Een specifieke groep mensen met een ernstige afweerstoornis krijgt vanaf woensdag een uitnodiging voor een 3de vaccinatie tegen het coronavirus. Dat heeft RIVM maandagmiddag bekend gemaakt. De beslissing volgt, nadat het Europees Medicijnagentschap het Pfizer-vaccin heeft goedgekeurd voor een ‘boostershot’.

Het gaat om patiënten die onder behandeling zijn van een medisch specialist voor een specifieke aandoening of bepaalde medicijnen voorgeschreven krijgen. Mensen die in aanmerking komen, kunnen tot eind oktober een uitnodiging verwachten via het ziekenhuis waar zij in behandeling zijn. Alleen mensen met een uitnodiging kunnen een 3de vaccinatie halen.

Het EMA keurde het Biotech/Pfizer-vaccin maandagmiddag goed voor een derde inenting tegen het coronavirus. Voordat ook het Moderna-vaccin Europese goedkeuring krijgt, heeft het EMA eerst extra informatie nodig.