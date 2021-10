Van Kaam en Kasanwirjo opnieuw bij voorlopige selectie Jong Oranje voor EK-kwalificatiecyclus

sport

Foto's via FC Groningen

Bondscoach Erwin van de Looi heeft Daniël van Kaam en Neraysho Kasanwirjo van FC Groningen opnieuw meegenomen in zijn voorlopige selectie van Jong Oranje. Dat maakte de KNVB vrijdagmiddag bekend.

Jong Oranje speelt op vrijdag 12 november in Almere tegen Jong Bulgarije en neemt het op maandag 15 november op tegen Jong Gibraltar.

Ook Thijs Dallinga, die vorig jaar nog bij FC Groningen speelde, maakt zijn debuut in de voorlopige selectie. Dallinga staat inmiddels onder contract bij Excelsior en is topscorer in de Keuken Kampioen Divisie.