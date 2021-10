Valse start Donar in groepsfase Europe Cup

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar is de groepsfase in de de FIBA Europe Cup slecht begonnen. Woensdagavond verloren de Groninger basketballers in MartiniPlaza kansloos van London Lions met 60-79.

De wedstrijd begon met veel missers aan beide kanten, waardoor de stand na 10 minuten spelen 13-13 was. Lichtpuntje in dit kwart was de terugkeer van Henry Caruso, na zijn blessure. Het tweede kwart pakte dramatisch uit voor de thuisploeg, die maar 9 punten wist te scoren. De gasten raakten juist op stoom, en bij rust was het 22-39. In het derde kwart liep London Lions aanvankelijk uit tot 28-53, maar daarna kwam Donar terug tot 44-60 aan het eind van het kwart, dat dus met 1 punt verschil gewonnen werd.

Binnen 2 minuten in het laatste kwart was Donar nog dichterbij gekomen, tot 50-62, maar daarna liepen de gasten langzaam maar zeker weer verder uit. Tot overmaat van ramp viel Lotanna Nwogbo uit met een blessure.

Topscorers bij Donar waren Lotanna Nwogbo met 13 punten, Amanze Egekeze met 12 punten en Leon Williams met 11 punten.

De eerstvolgende wedstrijd van Donar is komende zaterdag. Dan speelt de ploeg van coach Matthew Otten in Den Helder tegen Den Helder Suns.