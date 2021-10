Urban Trail groot succes: “3.500 deelnemers rennen door bijzondere gebouwen” (foto’s)

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

De Urban Trail die zondag gehouden werd in de stad Groningen is een groot succes geworden. Aan de wedstrijd deden 3.500 deelnemers mee.

“Het kon niet beter”, vertelt Johan Meijer van de organisatie. “Het weer was fantastisch, we hadden ons niet betere omstandigheden kunnen wensen. En ook de wedstrijd is goed verlopen. We hadden ons goed voorbereid. Er ligt ook al wat ervaring op tafel omdat dit al weer de vijfde keer was dat we de Urban Trail organiseerden. De deelnemers liepen vandaag door zeventien locaties die hun medewerkering toe hadden gezegd. Met zo’n mooi aanbod is het ook heel makkelijk om een mooie route uit te stippelen.”

Locaties

Tussen de locaties zaten best wel wat bijzondere plekken. “Ik denk dat het een hele mooie route was. Deelnemers liepen bijvoorbeeld door de oude Statenzaal in het Provinciehuis. Dat is zo’n plek waar je normaal nooit komt. Maar ook liep men door het Prins Claus Conservatorium, brouwerij Martinus, de Synagoge en Dizkartes. Eigenlijk was het een heel gemêleerd aanbod. Ook leuk om te vertellen is dat men ook door kringloopwinkel Mamamini liep. Dat is toch de maatschappelijke gedachte, wij vonden dat zij wel wat extra aandacht konden gebruiken.”

Volgende editie op 10 april

Deelnemers konden kiezen uit een afstand van vijf of tien kilometer. “De start was op het Guyotplein, bij de rechtbank. Op de Ossenmarkt zaten medewerkers klaar om de startnummers uit te reiken.” Binnenkort gaat de inschrijving voor de volgende editie al open. “De volgende Urban Trail staat voor 10 april in de agenda. Wanneer de inschrijving precies open gaat, dat weet ik nog niet, maar deelnemers doen er verstandig aan om onze kanalen goed in de gaten te houden.” En Meijer heeft nog een cliffhanger. “Ik mag er niet teveel over vertellen maar de volgende Urban Trail start op een plek waar we nog niet eerder zijn geweest.”