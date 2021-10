Unmute Us verliest kort geding; overheid mag bezoekerscapaciteit beperken

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De bijzondere maatregelen voor ‘ongeplaceerde’ evenementen en horeca, die sinds 25 september 2021 gelden, kunnen in stand blijven. Dat bepaalde de voorzieningsrechter vrijdagochtend in een kort geding, aangespannen door Unmute Us.

Unmute Us maakte geen bezwaar tegen het verplichte coronatoegangsbewijs, maar wel tegen andere beperkingen die per 25 september gelden. Die mogen namelijk alleen worden georganiseerd met 75 procent van de gebruikelijke capaciteit en niet tussen 00.00 en 06.00 uur.

Net als bij vorige kort gedingen over de coronamaatregelen, overweegt de rechter dat er alleen plaats voor rechterlijk ingrijpen, als de Staat in redelijkheid niet voor het gevoerde beleid heeft kunnen kiezen. Volgens de rechter is Dat is hier niet het geval. De keuzes van de Staat zijn volgens de rechter navolgbaar.

Ook stelt de rechter dat de nieuwe maatregelen niet leiden tot ongerechtvaardigd onderscheid met andere branches. De noodzaak van de genomen maatregelen voor binnen-evenementen is door de Staat uitgelegd en die uitleg is niet onbegrijpelijk, aldus de voorzieningsrechter.