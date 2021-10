Universiteiten doen voortaan meteen aangifte van bedreiging of intimidatie

nieuws

foto: Bob de Vries

De Nederlandse universiteiten doen voortaan aangifte als er sprake is van bedreiging of intimidatie. Dat heeft de VSNU, de Vereniging van Universiteiten, maandag aangekondigd.

De veertien universiteiten in ons land willen voortaan harder ingrijpen als hun wetenschappers worden bedreigd of geïntimideerd. Er is namelijk steeds meer sprake van bedreiging en intimidatie van wetenschappers die actief zijn in gevoelige debatten. Zij worden steeds vaker uitgescholden en bedreigd via sociale media, en worden soms zelfs thuis opgezocht. Dat gebeurt onder meer door extreemrechtse groeperingen.

VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg vat dit soort intimidatie en bedreiging op als een regelrechte aanval op de academische vrijheid én de vrijheid van meningsuiting. De universiteiten voeren per direct een zerotolerancebeleid in, en zullen aangifte doen van elke vorm van bedreiging, fysiek of seksueel geweld, stalking en inbraak. Daarnaast wordt het platform WetenschapVeilig opgericht. Het platform moet de informatievoorziening en interactie met onder meer justitie en politie verbeteren.