UMCG zoekt vrijwilligers voor onderzoek naar chronische pijn

Het UMCG gaat de komende periode onderzoek doen naar chronische pijn. Om duidelijk te krijgen wat de oorzaken zijn van chronische pijn, zijn verschillende onderzoeken nodig waar vrijwilligers voor worden gezocht.

In Nederland leven ruim twee miljoen mensen met een aanhoudende pijn. Deze pijn heeft grote invloed op het welzijn, het functioneringsvermorgen en de kwaliteit van het leven. Eén van de mensen die met chronische pijn te maken heeft is de 62-jarige Jackie. Sinds haar 25ste leeft ze met pijnklachten en heeft daarvoor allerlei onderzoeken en behandelingen ondergaan. Van medicatie tot een rugoperatie en van een cursus mindfulness tot gesprekken met een psycholoog. Soms werd de pijn minder, maar pijnvrij is ze nooit geweest. Jackie geeft aan dan het leven met pijn zowel fysiek als mentaal zwaar is. Bij alles wat ze doet moet ze nagaan of het kan en wat ze ervoor moet laten. “Ik ben blij dat het UMCG zich hiervoor inzet en ik hoop dat ze iets ontdekken waarmee ze alle patiënten met chronische pijn kunnen helpen.”

Om duidelijk te krijgen wat de oorzaken zijn van chronische pijn en hoe chronische pijn kan worden behandeld gaat het UMCG Pijncentrum verschillende onderzoeken doen. Daarvoor is men op zoek naar gezonde mensen van 18 jaar en ouder die niet eerder pijn hebben gehad. Het gaat om twee studies. In de eerste studie, de ClaSSiCo-studie wordt onderzoek gedaan naar de gevoeligheid van het centrale zenuwstelsel bij patiënten met chronische lage rugpijn, die uitstraalt naar het been. Het tweede onderzoek, de CSI-studie, gaat het om het verzamelen van gegevens door middel van het invullen van vragenlijsten. Mensen die mee willen doen aan het onderzoek kunnen een mail sturen naar dit mailadres.