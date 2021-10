UMCG neemt bijzondere slikstoel voor kinderen in gebruik

nieuws

Het UMCG heeft een zogenoemde slikstoel in gebruik genomen. Met die stoel kunnen kinderen met slikproblemen geholpen worden en een goed voedingsadvies krijgen.

De stoel kon aangeschaft worden dankzij een financiële bijdrage van vierduizend euro door Inner Wheel Groningen-Oost. Jonge kinderen kunnen grote moeite hebben met slikken, vanwege onder meer een hersenbeschadiging, hartproblemen of een spierziekte. Soms hebben ze regelmatig longontstekingen, mede omdat ze zich steeds verslikken.

Bij het onderzoek van de kinderen wordt ook een slikvideo gemaakt. “Op basis daarvan kunnen we goed zien welke substanties voor problemen zorgen, en een goed voedingsadvies geven,” zegt UMGC-logopedist Florentine Schepers. Het maken van zo’n slikvideo is vaak lastig, onder meer de kinderen vaak in een rolstoel zitten. De slikstoel is op maat instelbaar voor kinderen tot 18 jaar De stoel is ontworpen door studenten van de opleiding Biomedical Engineering van de RUG.

De stoel is deze week officieel in gebruik genomen door de 11-jarige Jurre. Hij was vaak ziek, hoestte de hele dag en was daardoor heel moe. Hij had regelmatig een longontsteking. Op de video was te zien wat daarvan de oorzaak was. “Daarop hebben we besloten dat Jurre niet meer met de mond moest eten, maar alles via de sonde binnen zou moeten krijgen,” aldus Florentine Schepers. “Jurre hoest niet meer de hele dag, is niet meer zo moe, heeft geen longontstekingen meer, kan de dagen op school beter volhouden en kan langer opblijven. Hij heeft weer energie om zich te ontwikkelen.”