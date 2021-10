Uitdelen voederbieten op Vismarkt groot succes: “Steeds meer scholen pakken het ook op”

nieuws

Foto: Stichting Volksvermaken Groningen

Over elf dagen vindt in Groningen de Sint Martinuslampionnenwedstrijd plaats. Ter voorbereiding daarop werden er zaterdag gratis voederbieten uitgedeeld op de Vismarkt.

“Het is zeer succesvol verlopen”, vertelt Hein Bekenkamp van Volksvermaken enthousiast. “Het enige dat tegenzat was het druilerige weer, maar dat weerhield de mensen niet om thuis te blijven. Ik denk dat we zo’n 120 tot 130 voederbieten weg hebben kunnen geven. Het leuke was ook dat verschillende onderwijzers zich vanmiddag gemeld hebben. We zien dat het aantal scholen dat gebruik maakt van echte voederbieten als lampion, weer aan het groeien is. Dat levert ook hele leuke reacties op. Onderwijzers die aan komen zetten met een plastic tas, er een aantal willen hebben, en dan schrikken van de grootte van de bieten. Vervolgens komen ze dan terug met een grotere tas, haha.”

Workshops

De bedoeling is dat de bieten de komende dagen omgetoverd worden in mooie lampions. “Volgende week zaterdag en de woensdag daarna vinden in het Noordelijk Scheepvaartmuseum workshops plaats waar kinderen hulp kunnen krijgen bij het versieren van de lampions.” Op 10 november volgt vervolgens de Sint Martinusoptocht, die om 16.30 uur start bij het Noordelijk Scheepvaartmuseum en eindigt bij de Martinikerk. Daar zullen ook de prijzen worden uitgereikt voor de beste en mooiste lampions. “We kijken met angst en beven uit naar de persconferentie van aanstaande dinsdag. We hopen dat het kabinet geen roet in het eten gooit met eventuele coronamaatregelen.”

Depot

Voor mensen die het uitdelen van de bieten zaterdag gemist hebben: “De overgebleven voederbieten zijn naar het Noordelijk Scheepvaartmuseum gebracht. Dat is een soort depot. Mensen die nog een biet willen hebben, kunnen daar tijdens de openingstijden van het museum terecht, om er eentje te halen.”