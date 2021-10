Tynaarlo wil azc bouwen bij Ter Borch, in combinatie met studentenwoningen

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Als het aan de fracties van Leefbaar Tynaarlo, GroenLinks en de ChristenUnie ligt, gaat de Drentse gemeente Tynaarlo asielzoekers huisvesten op bedrijventerrein Ter Borch, net ten zuiden van Hoogkerk. De fracties hebben het bestuur van de gemeente Tynaarlo eind september gevraagd de mogelijkheden voor een dergelijke locatie te onderzoeken.

In de gemeente Tynaarlo moeten, volgens afspraak, minimaal 400 asielzoekers opgevangen gaan worden. Maar de fracties denken dat de Rijksoverheid, via de provincie Drenthe, aan Tynaarlo gaat vragen om minimaal 500 asielzoekers op te nemen. Eind dit jaar zijn er nog maar 138 opvangplekken aanwezig in de gemeente, zo meldt RTV Drenthe.

‘Groot deel bedrijventerrein is zeker nog vijf jaar leeg’

Ter Borch is volgens de fracties een uitstekende locatie voor een grote opvang. “Op het businesspark Ter Borch is op dit moment veel ruimte beschikbaar. Er zullen ongetwijfeld plannen zijn, maar onze inschatting is dat een flink deel van het park de komende 5-10 jaar nog leeg zal zijn. Op deze plek zou mogelijk een tijdelijk AZC van enige omvang gesitueerd kunnen worden, in combinatie met een aantal woningen voor spoedzoekers.”

Ook studentenhuisvesting ‘om buurgemeente te helpen, tegen compensatie’

De fracties zien voor zich dat het AZC gecombineerd wordt met woningen voor studenten uit de Stad, al of niet in een

mengvorm.

“Het park ligt vlak bij de stad Groningen en is per fiets vanuit de stad makkelijk te bereiken. Naast een oplossing voor het voldoen aan onze taakstelling ten aanzien van opvangplaatsen voor vluchtelingen en een noodoplossing voor spoedzoekers, kunnen we ook onze buurgemeente helpen in hun studentenhuisvestingsprobleem, vanzelfsprekend tegen een reële compensatie”, zo schrijven de fracties.