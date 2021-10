Twee winkeldieven aangehouden na achtervolging

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Politieagenten hebben zaterdagmiddag twee winkeldieven aangehouden die hun slag hadden geslagen bij een parfumeriewinkel in de Guldenstraat in de Groningse binnenstad. Dat meldt incidentenfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De diefstal vond aan het eind van de middag plaats. “Beveiligingsmedewerkers van de winkel hadden door wat er aan de hand was”, vertelt Wind. “Zij zijn achter de dieven aangegaan. Eentje kon aangehouden worden in de Nieuwe Ebbingestraat, een tweede verdachte kon gearresteerd worden in de Hofstraat.” Volgens Wind was er ook een derde verdachte, maar hier is men nog naar op zoek.

De buit kon snel worden teruggevonden. “Beveiligingsmedewerkers hebben deze spullen teruggebracht naar de parfumeriewinkel.” Volgens Wind zijn de verdachten naar het politiebureau gebracht waar verder onderzoek wordt gedaan.