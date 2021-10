Twee ton voor recreatieve routes in Groningen

nieuws

Foto Andor Heij.

Het Routebureau Groningen krijgt van de provincie een subsidie van ruim € 200.000. De subsidie geldt voor twee jaar.

Het Routebureau Groningen beheert en verbetert bestaande routes voor fietsers en wandelaars in de provincie Groningen.

Tijdens de coronapandemie is ook in Groningen de belangstelling voor wandelen, fietsen en varen enorm toegenomen. De subsidie voor het Routebureau is bedoeld voor structurele taken, zoals het beheer en onderhoud van de routes en het ontwikkelen van nieuwe routes. Ook gaat het om het wandelknooppuntennetwerk en toeristische themaroutes, zoals de Ploegroutes.

“Het Routebureau is het coördinatiepunt voor routegebonden recreatie in Groningen en geeft bekendheid aan onze wandel-, fiets- en vaarroutes”, aldus Gedeputeerde Mirjam Wulfse. “In Groningen vind je veel mogelijkheden om te ontspannen, iets te ontdekken of om er even tussenuit te zijn. Met deze subsidie investeren we in de vrijetijdseconomie. Zo wordt Groningen nog aantrekkelijker voor recreatie en toerisme. Dat is niet alleen nu belangrijk maar ook voor de toekomst.”