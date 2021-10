Twee auto’s beschadigd bij brand Korreweg

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Bij een brand in de nacht van vrijdag op zaterdag op de Korreweg zijn twee personenauto’s beschadigd geraakt. Dat meldt incidentenfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam rond 00.30 uur binnen waarop in eerste instantie een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. Korte tijd later werd assistentie aangevraagd van het schuimblusvoertuig. “Het gaat om twee personenauto’s die vlam hebben gevat”, vertelt Ten Cate. “Brandweerlieden hebben het vuur onder controle gebracht. Eén voertuig is total loss geraakt, de ander is beschadigd geraakt.”

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. “Waarschijnlijk gaat het om brandstichting. De politie is een onderzoek gestart waarbij sporen zijn veiliggesteld en waarbij er ook gesproken is met getuigen.”