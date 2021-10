Twaalf leden van Quiet Groningen lopen mee aan 4 Mijl: “Armoede op de kaart zetten”

nieuws

In het Stadspark is er de afgelopen weken hard getraind in de voorbereiding op de 4 Mijl. Foto: Quiet Groningen

Een groep van twaalf leden van Quiet Groningen loopt volgende week zondag mee aan de 4 Mijl. Stichting Quiet Groningen is dit jaar het goede doel van de 4 Mijl. Zij zetten zich in voor mensen in armoedesituaties.

“De afgelopen weken is er op zaterdagen heel hard getraind in het Stadspark”, vertelt projectleider Marjan Moesker van Quiet. “We zijn begonnen met een groep van twintig deelnemers, en daar zijn er nu twaalf van overgebleven, die in staat zijn om de 4 Mijl te gaan lopen. De trainingen worden gegeven door Elham en Tom van Decathlon.” Bij de training wordt er ingezet op een verandering in het leefpatroon, waarbij beweging een normaal onderdeel wordt van het leven van alledag.

Stress

Moesker noemt het een bijzondere prestatie. “De deelnemers zijn allemaal mensen die het financieel erg lastig hebben. Een mooi voorbeeld is Fiona (39). Zij is moeder van 12 kinderen. Ze heeft nooit tijd voor haarzelf gehad. Het is prachtig om te zien wat het trainen op de 4 Mijl met haar doet. Ze is tien kilo afgevallen, is ontzettend begeistert en heeft haar hele levensstijl omgegooid. En dat zie je ook bij andere deelnemers. Doordat men is gaan sporten voelt men zich fitter, voelt men zich beter. Als je in armoede leeft is er veel stress. Wij vinden het belangrijk om ontspanning te creëren, en om vanuit de ontspanning de problemen die er zijn op te lossen.”

Glossy

Quiet wil proberen om volgende week zondag zoveel mogelijk geld in te zamelen met behulp van de verkoop van een glossy en Quiet-tasjes. “Deze glossy verschijnt dinsdag. De glossy draagt de titel ‘Quiet 500’. Het is de tegenhanger van de ‘Quote 500’. In plaats van de rijkste mensen laten wij de armste mensen van Nederland zien. Met de verkoop willen wij het mogelijk maken om mensen die leven in armoede te bewegen naar een gezondere levensstijl. Bijvoorbeeld door sportabonnementen beschikbaar te stellen, maar ook door workshops gezond koken aan te bieden.”

Collecteren

Moesker is blij dat de 4 Mijl dit jaar Quiet als goede doel heeft omarmd. “Wij zullen zichtbaar aanwezig zijn. Zowel in Haren als op de Vismarkt in Stad zullen we een kraam hebben staan waar we de glossy’s verkopen. Ook kunnen mensen daar terecht voor meer informatie. Daarnaast zal er op verschillende plekken gecollecteerd worden. We hebben daarbij hulp gekregen van KWF Kankerbestrijding die ons collectebussen heeft geleend. Deze collectebussen zijn uitgerust met een QR-code. Dat is heel fijn, want er zijn tegenwoordig steeds meer mensen die niet meer contant geld op zak hebben.”

“Mensen in het hart raken”

Quiet is blij met de aandacht. Zij stellen dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt. Men hoopt dat de glossy de ogen gaat openen. “Met het magazine willen we feiten en fabels over armoede de wereld uit te helpen”, vertelt Quiet-oprichter Ralf Embrechts. “Bijvoorbeeld: ‘Als je in armoede leeft, heb je het er zelf naar gemaakt’ en ‘Mensen die in armoede leven zijn lui’. En we willen mensen in het hart raken en aanzetten tot actie. Welke cijfers moeten we noemen om dat te bereiken: ‘1 op de 13 mensen leeft in armoede’ of ‘1 op de 8 kinderen gaan zonder ontbijt naar school’? Onze boodschap is: Pik het niet!”

