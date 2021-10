Oriënteren op ‘mooiste dag van je leven’ bij trouwbeurs in Der Aa-kerk

Om trouwlustige stellen kennis te laten maken met alle aspecten van een trouwerij, werd afgelopen zondag in Der Aa-Kerk een trouwbeurs georganiseerd.

Tijdens de eerste editie van de &JOY Trouwbeurs Groningen stond vooral in het teken van een persoonlijke kennismaking met de aanbieders van trouw-gerelateerde bedrijven. Aanstaande bruiden en bruidegoms konden zich oriënteren op wat de middenstand aan materiaal en diensten te bieden heeft voor ‘de mooiste dag van hun leven’.

“Veel bruidsparen hebben de afgelopen twee trouwseizoenen hun bruiloft moeten verplaatsen, annuleren of aangepast moeten vieren. Ook de ondernemers in de trouwbranche hebben afgelopen twee trouwseizoenen niet of nauwelijks gedraaid”, vertelt Thessa Dudink-Latupeirissa, organisator en eigenaresse van organisatiebureau &JOY. “ Wij hopen dan ook dat het de komende periode alleen maar beter zal worden.”