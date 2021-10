Trainer Bouwman van Woltersum weg vanwege coronamaatregelen

sport

Trainer Ronald Bouwman van vijfdeklasser Woltersum is opgestapt. Dit vanwege de coronamaatregelen. Bouwman mag dorpshuis De Bongerd niet meer in. Het dorpshuis wordt ook als kantine van de voetbalclub gebruikt.

“Twee weken geleden stond ik met mijn oudste zoon een biertje te drinken toen ik van de beheerster mijn QR-code moest laten zien. Die heb ik niet en toen moesten we naar buiten. Toen heb ik gezegd dat het voor mij niet meer hoefde”.

Bouwman heeft geen begrip voor de maatregel dat in de kantine zonder QR-code niks genuttigd mag worden: “Je mag wel in de kleedkamer zitten met een hele groep, maar tien meter verderop in een grotere ruimte mag het niet”.

Tweedeling

“Ik ben niet gevaccineerd en ik weiger om me drie keer in de week te laten testen voor twee trainingen en een wedstrijd”, vervolgt Bouwman. “Ik ben niet tegen vaccinatie, maar ik vertrouw op mijn eigen immuunsysteem. Ook vind ik dat de QR-code een tweedeling in de maatschappij creëert en daar ben ik een tegenstander van”.

De voetbalclub moet zich echter strikt aan de coronaregels houden en daardoor is de breuk onvermijdelijk. “Ik had gehoopt dat Woltersum een beetje een gedoogbeleid had, zoals bij andere clubs”, zegt Bouwman. “Ik heb me altijd welkom gevoeld bij Woltersum. Ik heb 13 jaar in het eerste gespeeld en was voor de derde keer terug als trainer. En dit jaar ook als trainer van mijn oudste zoon. Het is heel teleurstellend”.

Principieel

“Ronald is heel rechtlijnig en principieel in zijn opstelling”, reageert voorzitter Addie Dost van Woltersum. “We hadden misschien iets kunnen bedenken zoals een nabespreking ergens anders”.

“We hadden ook op een beetje clementie gehoopt”, aldus Dost. Maar Dost zegt dat hij met handen en voeten gebonden is aan de coronaregels: “We hebben geen eigen kantine en zitten daarom in het dorpshuis. Het dorpshuis voert het beleid van de regering uit en daar kunnen wij als club niks aan doen”.

Alleen maar verliezers

“Het is een aderlating”, zegt Dost. “Het is een prima vent en hij is goed voor de club. Maar niet alleen de trainer is weg, maar ook twee spelers, waaronder zijn zoon. Hier zijn alleen maar verliezers”.

Woltersum is nu dringend op zoek naar een nieuwe trainer: “We hebben zes weken dispensatie van de KNVB gekregen”, zegt Dost. “In die tijd lossen we dat op met een jongen uit de eigen gelederen en hopen we zo snel mogelijk een nieuwe trainer te krijgen”.