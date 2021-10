Toeristenbelasting provincie Groningen fors gestegen; tarief Stad gelijk gebleven

nieuws

De toeristenbelasting in de provincie Groningen is afgelopen jaar met een kleine 10 procent gestegen. In Groningen bleef het tarief gelijk. Dat blijkt uit het jaarlijks onderzoek van bungalowparkoverzicht.nl.

Voor een overnachting betaal je dit jaar in Groningen gemiddeld 1,74 euro toeristenbelasting per persoon, per nacht: Deze toename is sterker dan de landelijke toename van 6,6%. Toeristenbelasting wordt in rekening gebracht als je betaald overnacht in een gemeente waar je niet staat ingeschreven, zoals in een hotel of op de camping. Gemeenten kunnen zelf bepalen of ze deze belasting heffen.

In de gemeente Groningen bleef het tarief het afgelopen jaar gelijk, namelijk 3,70 euro. In vier van de tien Groninger gemeenten werd dit jaar de toeristenbelasting verhoogd. Het tarief steeg het hardst in Stadskanaal (66,7%), Midden-Groningen (24%) en Oldambt (15,8%).

Ondanks de verhoging naar gemiddeld 1,74 euro, zijn toeristen in Groningen relatief voordelig uit. Het landelijke gemiddelde is namelijk 1,93 euro per persoon, per nacht. In Pekela, Veendam en Westerkwartier wordt geen toeristenbelasting geïnd.