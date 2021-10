Toerismebranche wil 1 miljard van Rijk; ook Marketing Groningen wil deltaplan om sector te redden

nieuws

Namens vijftien marketingorganisaties werd dinsdag een voorstel overhandigd aan de Tweede Kamer om in actie komen en zich in te zetten voor een Nationaal Toerisme-transitieplan. Ook Marketing Groningen doet mee en vraagt om een volwaardige plek voor de toeristische sector in het economisch beleid van het komende kabinet.

In het voorstel pleit de sector onder meer voor steun bij het herstel van de sector na corona en voor vernieuwing van de Nederlandse ‘bezoekerseconomie’. De organisaties vragen het Rijk daarom een Toerisme-transformatiefonds van 1 miljard euro in het leven te roepen en dit te deels te betalen uit het Europees Herstelfonds. Nederland kan aanspraak maken op bijna 6 miljard euro uit deze subsidiepot.

“Afgelopen anderhalf jaar is duidelijk geworden hoe kwetsbaar de toeristische sector is”, zo stelt Herre Dijkema, directeur bij Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, namens de organisaties. “De rek is eruit, de reserves zijn op en tegelijkertijd blijft het perspectief vanuit de landelijke politiek onduidelijk. Dat zijn geen uitdagingen op alleen gemeentelijk of provinciaal niveau, maar juist landelijke spelende vraagstukken die een coördinerende rol vanuit Den Haag vereisen. Gebeurt er niets, dan raken we onze positie als vakantieland kwijt. We roepen het kabinet en de Tweede Kamer daarom op hun verantwoordelijkheid te nemen’.”

Naast Marketing Groningen onderschrijven ook Rotterdam Partners, Amsterdam & Partners, Utrecht Marketing, Eindhoven365, The Hague & Partners, Dordrecht Marketing & Partners, Marketing Drenthe, MarketingOost, Leiden & Partners, VisitBrabant, Kennisnetwerk Destinatie Nederland, Merk Fryslân, Maastricht Marketing, Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen de oproep aan het te vormen kabinet en de Tweede Kamer.