nieuws

Foto: flickr.com/photos/laffy4k/

De komende tijd worden in Haren op verschillende plekken lantaarnpalen vervangen.

Daarna worden meer lantaarnpalen geïnspecteerd en eventueel vervangen. De werkzaamheden leveren nauwelijks overlast op voor de omwonenden. Er hoeven geen straten afgesloten te worden.

De bewoners van Haren in de betreffende straten worden per brief geïnformeerd over de werkzaamheden.