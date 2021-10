Tiener in tunnel Beijumerweg met geweld van fiets bestolen, politie zoekt getuigen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een 15-jarige jongen is op woensdag 22 september met geweld van zijn fiets beroofd op de Beijumerweg. Dat laat de politie dinsdag weten.

De diefstal vond plaats in de avond, rond 20.30 uur. Het gebeurde in de fietstunnel van de Beijumerweg. “Bij de diefstal is geweld gebruikt”, schrijft de politie. “De jongen raakte lichtgewond. Inmiddels gaat het weer goed met hem.”

Mensen die op 22 september iets gezien of gehoord hebben, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44. Meldingen kunnen ook anoniem gedaan worden via telefoonnummer 0800 7000.