nieuws

Foto: Patrick Wind (112 Groningen

De brandweer is donderdagmiddag uitgerukt naar een woning aan de Harkstederweg, omdat er sprake was van een keukenbrand.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse. In de woning was sprake van aanzienlijke rookontwikkeling. De oorzaak hiervan bleek een theedoek te zijn, die de bewoners in een oven hadden laten zitten.

Niemand raakte gewond bij het incident. Brandweerlieden hebben de woning kort geventileerd en keerden vervolgens terug naar de kazerne.